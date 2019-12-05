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Эмма Стоун обручилась с бойфрендом после двух лет отношений

15:50
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Звезда похвасталась шикарным кольцом

31-летняя актриса Эмма Стоун и 34-летний режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери объявили о помолвке.  
Лопырева официально вышла замуж. Опубликованы кадры со свадьбы

МакКери опубликовал в Instagram фотографию со Стоун, которая показывает в камеру крупное кольцо с жемчугом и бриллиантами. Возлюбленные счастливо улыбаются. Возможно, они приняли решение о помолвке за несколько минут до того, как сделали снимок. 

Когда состоится свадьба, МакКери не уточнил. Он вообще предпочел ничего не говорить. В качестве комментария режиссер поставил два сердечка. 

- Наши поздравления двум самым прекрасным и талантливым людям, каких мы когда-либо знали. 

- Он сделал это, пацаны. 

- Милашки! 

- Любовь существует. 

- Береги ее, она самая прекрасная женщина на свете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @davemccary

Эмма Стоун и Дэйв МакКери начали встречаться в 2017 году. Первое время они старались не афишировать свои отношения. Однако в том же году их заметили вдвоем на прогулке в Нью-Йорке. Первое совместное появление Стоун и МакКери на людях произошло в начале текущего года: они посетили церемонию награждения премии Гильдии киноактеров США. 

Стоун известна по таким фильмам, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд", "Прислуга", "Фаворитка" и "Ла-Ла Ленд". За роль в этом музыкальном фильме она получила "Оскар".

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