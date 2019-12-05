Эмма Стоун обручилась с бойфрендом после двух лет отношений

Звезда похвасталась шикарным кольцом

31-летняя актриса Эмма Стоун и 34-летний режиссер шоу Saturday Night Live Дэйв МакКери объявили о помолвке.

МакКери опубликовал в Instagram фотографию со Стоун, которая показывает в камеру крупное кольцо с жемчугом и бриллиантами. Возлюбленные счастливо улыбаются. Возможно, они приняли решение о помолвке за несколько минут до того, как сделали снимок.

Когда состоится свадьба, МакКери не уточнил. Он вообще предпочел ничего не говорить. В качестве комментария режиссер поставил два сердечка.

- Наши поздравления двум самым прекрасным и талантливым людям, каких мы когда-либо знали.

- Он сделал это, пацаны.

- Милашки!

- Любовь существует.

- Береги ее, она самая прекрасная женщина на свете.

Эмма Стоун и Дэйв МакКери начали встречаться в 2017 году. Первое время они старались не афишировать свои отношения. Однако в том же году их заметили вдвоем на прогулке в Нью-Йорке. Первое совместное появление Стоун и МакКери на людях произошло в начале текущего года: они посетили церемонию награждения премии Гильдии киноактеров США.

Стоун известна по таким фильмам, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд", "Прислуга", "Фаворитка" и "Ла-Ла Ленд". За роль в этом музыкальном фильме она получила "Оскар".