"Счастья, здоровья": Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом

Премьер ответил на вопросы журналистов в прямом эфире

Дмитрий Медведев воспользовался возможностью поздравить всех россиян с наступающими новогодними праздниками. Премьер-министр в прямом эфире отвечал на вопросы журналистов. Темы поднимались серьезные и острые – но, несмотря на это, Медведев не забыл о приближающемся торжестве.

"Хотя сегодня 5 декабря, у нас уже настала настоящая зима, мы начали готовиться к Новому году… Я поздравляю с наступающими новогодними праздниками всех жителей нашей страны. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы ваши близкие вас радовали и не болели, чтобы все было хорошо в новом году", - сказал премьер в программе "Разговор с Дмитрием Медведевым" в эфире федеральных телеканалов.

Во время интервью Медведев ответил и на вопросы личного характера. К примеру, он рассказал, что в школьные годы слушал рок-музыку, увлечение которой в то время не поощрялось. Позже, когда запреты сняли, будущий политик стал более толерантным и к другим музыкальным течениям – стал слушать классику и джаз.