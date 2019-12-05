ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Счастья, здоровья": Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом

15:33
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Премьер ответил на вопросы журналистов в прямом эфире

Дмитрий Медведев воспользовался возможностью поздравить всех россиян с наступающими новогодними праздниками. Премьер-министр в прямом эфире отвечал на вопросы журналистов. Темы поднимались серьезные и острые – но, несмотря на это, Медведев не забыл о приближающемся торжестве.
Медведев - о судьбе России: "Все будет хорошо"

"Хотя сегодня 5 декабря, у нас уже настала настоящая зима, мы начали готовиться к Новому году… Я поздравляю с наступающими новогодними праздниками всех жителей нашей страны. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы ваши близкие вас радовали и не болели, чтобы все было хорошо в новом году", - сказал премьер в программе "Разговор с Дмитрием Медведевым" в эфире федеральных телеканалов.

Во время интервью Медведев ответил и на вопросы личного характера. К примеру, он рассказал, что в школьные годы слушал рок-музыку, увлечение которой в то время не поощрялось. Позже, когда запреты сняли, будущий политик стал более толерантным и к другим музыкальным течениям – стал слушать классику и джаз.

Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.