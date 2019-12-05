Какие нововведения ждут россиян при сдаче экзамена на права

Изменения вступят осенью 2020 года

В ГИБДД рассказали, какие нововведения ожидают тех, кто хочет сдать на права. В частности, в ведомстве планируют изменить подходы к проведению теоретического экзамена - а именно увеличить число вопросов.

В "теорию" войдут такие блоки как "ПДД", "Основы безопасности вождения", "Законодательство", "Медицина" и "Устройство ТС". Также станет больше вопросов, которые касаются психологии водителя транспортного средства.

Кроме того, как рассказал замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков, при сдаче практической части экзамена планируется отказаться от балльной системы.

"Предварительно, предполагаем, что от штрафных баллов мы уйдем. Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев", - приводит его слова ТАСС.

Как ожидается, нововведения вступят в силу с октября следующего года.

Ранее сообщалось, что в правила дорожного движения добавят пользователей электросамокатов, моноколёс и других новых средств передвижения. По этой теме проведут общественные слушания.