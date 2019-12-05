ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Для понтов: Лоза резко высказался об артистах на корпоративах

15:52
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Никто не зовет певцов, чтобы послушать их песни

Музыкант, певец и блогер Юрий Лоза объяснил, зачем россияне приглашают на корпоративы именитых звезд и платят за их выступления баснословные деньги.

По мнению Лозы, цена артиста уже давно оторвана от реальности и никак не связана с качеством работы. Кто-то получает за выступление 100 тысяч и отрабатывает его на все 100%, а кто-то за 4-5 миллионов даже не подумает стараться на сцене.

"Сколько денег получила Клаудиа Шифер за свой приезд в Россию? Очень много. А что она делала? Ничего! Она просто стояла, рядом с ней фотографировались. Нужна была для понтов", - привел пример музыкант.

Все дело в том, что россияне, приглашая артиста на корпоратив, не требуют от него пения, танцев, смешных шуток и так далее. Медийные личности выступают в роли свадебных генералов, то есть они должны просто появиться в нужном месте и в нужное время, сделать с гостями селфи или посидеть с юбиляром, передает News.ru.

"Люди, которые хотят послушать музыку, отталкиваются от других приоритетов", - заключил Лоза.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Певец Юрий Лоза
Певец Юрий Лоза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.