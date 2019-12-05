Для понтов: Лоза резко высказался об артистах на корпоративах

Никто не зовет певцов, чтобы послушать их песни
Музыкант, певец и блогер Юрий Лоза объяснил, зачем россияне приглашают на корпоративы именитых звезд и платят за их выступления баснословные деньги.
По мнению Лозы, цена артиста уже давно оторвана от реальности и никак не связана с качеством работы. Кто-то получает за выступление 100 тысяч и отрабатывает его на все 100%, а кто-то за 4-5 миллионов даже не подумает стараться на сцене.
"Сколько денег получила Клаудиа Шифер за свой приезд в Россию? Очень много. А что она делала? Ничего! Она просто стояла, рядом с ней фотографировались. Нужна была для понтов", - привел пример музыкант.
Все дело в том, что россияне, приглашая артиста на корпоратив, не требуют от него пения, танцев, смешных шуток и так далее. Медийные личности выступают в роли свадебных генералов, то есть они должны просто появиться в нужном месте и в нужное время, сделать с гостями селфи или посидеть с юбиляром, передает News.ru.
"Люди, которые хотят послушать музыку, отталкиваются от других приоритетов", - заключил Лоза.
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