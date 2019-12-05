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Сторонники Зеленского из-за женщины устроили потасовку в Раде

16:00
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Поводом стали нецензурные выражения "слуги народа"

Битва из-за женщины разгорелась в стенах Верховной рады Украины. Дрались однопартийцы – сторонники Владимира Зеленского Максим Бужанский и Гео Лерос. Спор в стане "Слуг народа" разгорелся из-за ненормативной лексики, которую один из оппонентов использовал в разговоре с коллегой Ириной Верещук.
Верховная Рада пошла наперекор Зеленскому

Сама дама не особенно огорчилась, прочитав в чате фракции нецензурные выражения. Позже Верещук призналась, что списала поведение Гео Лероса на  его специфическое чувство юмора: народный избранники часто позволял себе мат в разговоре. Тем не менее, Ирина потребовала извинений.

"Я попросила, чтобы он сегодня пришел и попросил извинения, потому что матом ни к кому не позволено обращаться, тем более к женщинам...", — сказала Верещук журналистам.

За представительницу прекрасного пола решил вступиться Максим Бужанский. Во время заседания он потащил коллегу за колонны, в сектор фракции "Европейской солидарности". Сама дуэль в объективы камер не попала. Известно лишь, что особых повреждений ни один из участников потасовки не получил, передает "Страна.ua".

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