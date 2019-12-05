Медведев в Новый год будет слушать Путина

Премьер проведет новогодние праздники с семьей

Дмитрий Медведев встретит Новый год с семьей и друзьями. Премьер-министр в интервью российским телеканалам отметил, что обязательно прослушает традиционное новогоднее поздравление Владимира Путина.

"Соберу мою семью, каких-то друзей, которые приедут ко мне в гости, сяду за стол и буду слушать выступление президента. Так же, как встречает 99% нашего населения", — сказал Дмитрий Медведев.

В итоговом интервью российским телеканалам премьер также поделился приятной новостью. По его словам, реальные располагаемые доходы россиян вырастут по итогам 2019 года. Рассказал Медведев и о своих музыкальных предпочтениях. Он признался, что раньше слушал только рок, но теперь в его музыкальной коллекции – классика и джаз.