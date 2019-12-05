Путин исполнит новогоднее желание мальчика из Ставрополья

Президент принял участие в акции "Елка желаний"

В России отмечается Международный день волонтёра. Движение добровольцев, помогающих в уходе за пожилыми людьми и больными детьми, охране природы, восстановлении памятников культуры и проведении массовых мероприятий становится всё более значимым явлением нашего времени.

Владимир Путин подчеркнул это, выступая в Сочи на церемонии подведения итогов ежегодного конкурса "Доброволец России". На него было подано около 30 тысяч заявок. Самые интересные проекты отмечены грантами.

Премию "Волонтёр года" президент вручил жительнице Татарстана Инессе Клюкиной. Организованная ею студия "Э-моция" вовлекает людей с инвалидностью в театральное творчество. Поздравляя добровольцев с праздником, Владимир Путин сообщил, что в движение волонтёров в России вовлечены уже 15 миллионов человек.

"Мне всегда, хочу это подчеркнуть, всегда доставляет особое удовольствие общаться с вами, и скажу, почему. Потому что общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее. Это в полной мере относится и ко мне. Мы переживаем период бурного технологического развития, новой технологической революции. Кажется, что машина может теперь полностью заменить человека во всём. И понятие какое сейчас распространено: искусственный интеллект. Да, он может быть даже эффективнее человека в чём-то. Но он искусственный. В нём нет того, что присуще человеку: нет сердца, души, нет сострадания. А у вас, у всех у нас оно есть", - сказал Путин.

Так же президент присоединился в акции "Елка желаний". На стенде проекта "Мечтай со мной" глава государства наугад выбрал один из шаров-открыток, в которых дети делятся своими желаниями. Путину выпало желание Андрея Кочетова из Ставрополья. Мальчик мечтает побывать в Красной Поляне в Сочи.

"Разве это сложно? Это легко. Договорились", - сказал Путин, прочитав открытку.