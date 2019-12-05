Собянин наградил лауреатов конкурса "Московская реставрация – 2019"

На конкурс подали почти 100 заявок

Сергей Собянин вручил награды лауреатам конкурса на лучший проект в области сохранения объектов культурного наследия "Московская реставрация – 2019". Церемония прошла в Белом зале мэрии, передает "ТВ Центр".

В этом году для участия в конкурсе было подано почти 100 заявок. Лауреатами стали более 30 специалистов или организаций, которые принимали участие в воссоздании объектов культурного наследия. Победы присудили за реставрацию Дама Тургенева на Остоженке, фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ, театр "Современник" на Чистопрудном бульваре, Грот в парке "Кусково", Миусское трамвайное депо, и ряда других.

Мэр отметил, что в этом году удалось отреставрировать в столице 170 объектов культурного наследия. Причём средства на воссоздание памятников выделяются не только из городского бюджета и федерального бюджетов. Многие частные компании готовы инвестировать в сохранение знаковых для Москвы мест.

"Ваша работа - это работа не узкой отрасли специалистов, это общественно-значимая работа, которую оценивают миллионы людей. Миллионы людей, без всякого преувеличения. Например, комплекс памятников культуры, расположенный на ВДНХ, сегодня притягивает даже не миллионы, а десятки миллионов людей, которые никогда бы не пошли туда, если бы там не была бы проведена масштабная реконструкция и реставрация – никогда", - сказал Собянин.