Со знаком плюс: Медведев оценил развитие России в 2019 году

Итоговое интервью премьер дал в 12-й раз

Проблема допинга в спорте и создание искусственного интеллекта, мусорная реформа и борьба с пиратством, нацпроекты и импортозамещение, освоение Арктики и медицинские технологии. Столь широк был круг вопросов, на которые в четверг ответил Дмитрий Медведев в ходе встречи с журналистами 20 российских телеканалов, входящих в цифровые мультиплексы. Премьер подвел некоторые итоги года и рассказал об основных задачах, стоящих перед правительством.

Результаты, которые вселяют оптимизм, есть. Рост ВВП приблизится к полутора процентам, инфляция - самая низкая в истории страны. Бюджет сверстан с профицитом - то есть доходы превышают расходы. Но ведь это в целом - показатели государства. Реальные доходы россиян в последние годы снижались - и именно эту тревожную статистику необходимо исправить.

"Важнее всего реальное благосостояние людей, реальные доходы или, как говорят экономисты, реальные располагаемые доходы. В последние годы эти доходы снижались в силу целого ряда причин. За истекшие девять месяцев этот тренд изменился, доходы начали расти. Вполне вероятно, что по итогам года мы будем иметь не минус, а плюс, но плюс очень незначительный, может быть, 0,2–0,3%", - сказал Медведев.

Задача правительства - эту цифру увеличить, а наиболее уязвимые категории граждан защитить. Это пожилые люди, инвалиды, семьи с детьми. Всего один пример - ещё недавно пособие на ребенка составляло смешные 50 рублей в месяц.

"Ну это что - ничего. И расчёт нуждаемости тоже был другим. Сейчас мы подняли эту цифру, связанную с расчётом нуждаемости на одного ребёнка в регионе – это сейчас два МРОТа, – и привязали к этому новое пособие, которое уже будет не 50 рублей, а 10 тыс. рублей", - сообщил Медведев.

Значительно увеличены и средства поддержки экономики в целом. В этом году стартовали национальные проекты, которые получат беспрецедентный объём инвестиций – почти 26 трлн рублей. Первые транши выделены, но регионы опаздывают с реализацией намеченных планов.

"Неудивительно, что эти деньги тратятся медленнее, чем это предполагалось, именно потому, что это первый год работы. Более того, я вам сейчас скажу такую вещь: у нас нет цели взять и сразу всё бухнуть куда-то и потратить. Недавно, кстати, об этом на одном из форумов и президент нашей страны говорил. Потому что тратить – это дело хорошее, но тратить надо с умом", - отметил Медведев.

Как пример - положение дел в первичном звене российского здравоохранения. Уже дважды выделялись деньги по крупным федеральным программам на ФАПы и поликлиники. И снова положение дел в "первичке" требует оперативного вмешательства.

"Ну, в Москве плюс-минус прилично, наверное, тоже есть какие-то нюансы, но в целом Москва - это Москва. Но достаточно километров 100-150 отъехать и это совершенно другая история, здания замызганные, грязные. Поэтому нужны инвестиции в саму "первичку". Нужно строить новые здания или проводить капитальный ремонт, потому что в сарае невозможно лечить людей", - сказал Медведев.

В общей сложности на реформу первичного звена здравоохранения потребуется около 550 млрд рублей, которые необходимо выделить в ближайшие 5 лет. Отдельного внимания требуют вопросы оплаты труда медперсонала и доступности лекарств. С полок аптек то и дело пропадают жизненно важные препараты.

"Ни у кого и в помине не было цели, чтобы, допустим, те или иные иностранные лекарственные препараты исчезли из аптек. В аптеке вообще должно быть все, что угодно. Но здесь есть одна тонкость, нужно обязательно стимулировать иностранные фирмы оставаться у нас, даже если рынок некоторым образом снижается. Чтобы был ассортимент, чтобы можно было выбрать разные препараты. Вот постараемся сейчас это отрегулировать таким образом, чтобы сбоев было меньше", - отметил премьер.

Ещё одна важная тема, которую на встрече с Дмитрием Медведевым не обошли стороной, касается общественного резонанса, вызванного законопроектом о домашнем насилии.

"Если об этом говорят, если идёт дискуссия, самое главное, если люди жалуются, значит, домашнее насилие есть, значит, это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами, а на самом деле эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать. В любом случае, я думаю, что в XXI веке никого не может утешить формула "бьёт – значит любит", это вряд ли выглядит серьёзно в нынешнем мире", - отметил Медведев.

В процессе этого разговора постоянно переплетались темы внутренней и внешней повестки, а политика нашлась даже в спорте. Исполком WADA всерьез рассматривает возможность отстранить нашу страну на четыре года от всех международных соревнований. Претензия - всё тот же допинг.

"Есть ли проблема допинга у нас? Есть, и очевидно, что это неприемлемо с учётом общих подходов к тому, как должен развиваться спорт в современном мире. А другие страны что, безгрешны? Вот это больше всего и раздражает. Мы же знаем все эти примеры, но почему-то они их прячут под стол, а нас постоянно "разматывают". Совершенно очевидно, что это связано с общеполитической ситуацией, но работу эту проводить надо", - сказал Медведев.

Разговор премьер-министра с журналистами растянулся на два часа. В этом году за круглым столом были представители не пяти, а двух десятков телеканалов. Всех кто входит в первый и второй мультиплексы. Поэтому каждый задавал вопросы для своей аудитории.

Вопрос касался конкуренции телевидения и интернета, на что Медведев признался - сам тоже чаще всего следит за новостями через гаджеты, и любит заниматься повседневными делами под музыку. А в завершении премьер-министр поделился планами на новый год для детского телеканала: "Соберу свою семью, каких-то друзей, которые приедут, сяду за стол и буду слушать выступление президента".

А вот какое желание будет загадано в новогоднюю ночь, глава правительства раскрывать не стал.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".