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"С Россией так разговаривать нельзя": Лавров ответил на выходку Берлина

16:43
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Германия обвиняет Россию в причастности к убийству гражданина Грузии

Все обвинения Германии в адрес России в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине безосновательны и недопустимы. Об этом заявил глава нашего МИД Сергей Лавров, передает "ТВ Центр".

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Выступая перед журналистами в Братиславе после встречи в рамках Совета министров иностранных дел ОБСЕ, Лавров подчеркнул, что не знает, на чём основаны такие оценки Германии, и подчеркнул, что это укладывается в общую концепцию "хайли лайкли".

"Вот сегодня некоторые страны в дискуссии на совете министров иностранных дел ОБСЕ упоминали печальный случай, трагедию с малайзийским Boeing. И вновь наш голландский коллега заявлял, что Россия не сотрудничает со следствием. Когда мы у них всё же спрашиваем, в чём же недостаточность нашего сотрудничества, знаете, какой ответ? Ответ такой: вы должны признаться, что это сделали вы. Вот это и будет ответственным сотрудничеством со следствием. Если наши германские партнёры взяли это за образец, ну, наверное, у нас так ничего с ними не получится. Наверное, так разговаривать ни с кем нельзя, а тем более, с Российской Федерацией", - заявил Лавров.
 

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