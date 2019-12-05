"С Россией так разговаривать нельзя": Лавров ответил на выходку Берлина

Германия обвиняет Россию в причастности к убийству гражданина Грузии

Все обвинения Германии в адрес России в связи с убийством гражданина Грузии в Берлине безосновательны и недопустимы. Об этом заявил глава нашего МИД Сергей Лавров, передает "ТВ Центр".

Выступая перед журналистами в Братиславе после встречи в рамках Совета министров иностранных дел ОБСЕ, Лавров подчеркнул, что не знает, на чём основаны такие оценки Германии, и подчеркнул, что это укладывается в общую концепцию "хайли лайкли".



"Вот сегодня некоторые страны в дискуссии на совете министров иностранных дел ОБСЕ упоминали печальный случай, трагедию с малайзийским Boeing. И вновь наш голландский коллега заявлял, что Россия не сотрудничает со следствием. Когда мы у них всё же спрашиваем, в чём же недостаточность нашего сотрудничества, знаете, какой ответ? Ответ такой: вы должны признаться, что это сделали вы. Вот это и будет ответственным сотрудничеством со следствием. Если наши германские партнёры взяли это за образец, ну, наверное, у нас так ничего с ними не получится. Наверное, так разговаривать ни с кем нельзя, а тем более, с Российской Федерацией", - заявил Лавров.

