Лукашенко назвал россиян братьями

Лукашенко выступил перед парламентом и рассказал о перспективах сотрудничества между Минском и Москвой

Работа по углублению интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства, а также над соглашениями по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии - об этом заявил президент соседней страны Александр Лукашенко. Уже в пятницу пакет дорожных карт обсудят премьер-министры двух государств, а 7 декабря в Сочи состоится встреча Владимира Путина с его белорусским коллегой.

Традиционная встреча Александра Лукашенко с депутатами старого и нового созывов. Как всегда, основное внимание - внутренней повестке. Но в этот раз не меньше слов и об отношениях Минска с Москвой, передает "ТВ Центр". Накануне встречи с Путиным в Кремле Лукашенко подчеркивает: Белоруссия настроена на конструктивное и равноправное взаимодействие с Россией.

"Российская Федерация – наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем. Мы можем где-то спорить, где-то не соглашаться друг с другом, но в конечном итоге мы всегда были, остаемся и, уверен, останемся союзниками", - сказал Лукашенко.

При этом "никто никогда не подпишет документы, которые принесут вред". Диалог об интеграции в рамках Союзного государства идет исключительно в сфере экономики. Политических вопросов - например, о создании единого парламента - в повестке нет и не будет.

"Запомните, я не пацан, который отработал три-четыре-пять лет президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что сделал я вместе с вами, с народом – создал суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда. Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал Лукашенко.

С соседями надо жить дружно, уверен Лукашенко. Но Белоруссия оставляет за собой право сотрудничать еще и с Европой и с США. Это не помешает отношениям с Россией. Работа над программой по углублению интеграции в рамках Союзного государства, пакетом дорожных карт, а также двусторонними соглашениями близится к финалу. Не решены, правда, некоторые принципиальные вопросы, в частности, по газу и нефти.

"О какой можно дальнейшей интеграции говорить, если до сих пор нет договора о поставках природного газа? Хотя об этом договорились давно, и правительства наши провалили эти договоренности, не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра Новый год, а мы не имеем договора по объемам и ценам поставок природного газа. Не решены вопросы по нефти", - сказал Лукашенко.

Таким задержкам у Александра Лукашенко своё объяснение. Он убежден: на президента России сегодня оказывается давление из так называемого "близкого антибелорусского окружения".

Не все вопросы, считает президент, нужно решать в личном диалоге с Путиным. Эффективнее должны работать и другие уровни власти. Обращаясь к белорусским депутатам, Лукашенко заявляет: они слабо отстаивают интересы своей страны. Нужно исправляться. И доступнее объяснять российским партнерам, что Москве и Минску нельзя быть по разные стороны баррикад. Звучит, конечно, странно. Россия ведь никогда не утверждала обратного.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".