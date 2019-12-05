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Об автономии забыть: Киев ограничит статус Донбасса "дополнительными полномочиями"

16:49
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Украинские власти готовы к конституционной реформе – в своем понимании

Киев пояснил, на какие "уступки" он готов пойти по итогам саммита "нормандской четверки". С точки зрения украинских властей, децентрализация неподконтрольных им территорий в Донбассе вовсе не означает автономии.
Зеленский пообещал не начинать войну в Донбассе

"Отдельные районы Донецкой и Луганской областей могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия", — заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Ермак признал, что украинская власть готова пойти на такие шаги потому, что они предусмторены Минскими соглашениями. При этом помощник Зеленского успокоил украинцев: по его словам, угрозы целостности Незалежной не возникнет.

Ранее в Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. Как пояснял Владимир Зеленский, мира на юго-востоке Украины можно добиться только дипломатическими методами. Президент Незалежной подверг сомнению результаты опроса, согласно которым большинство населения Донбасса хочет жить в России. Если же в регионе есть такие "сбившиеся с пути" люди, то их срочно нужно "вернуть", заявил украинский лидер.

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