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Трамп умоляет демократов скорее объявить ему импичмент

17:24
  • четверг
  • 05 декабря 2019

А то все дела в государстве встали

Дональд Трамп попросил демократов поторопиться с объявлением ему импичмента – если, конечно, они еще не передумали. В стране накопилось множество проблем, ждущих своего решения, а из-за скандала с отстранением президента в США все дела встали.
Трамп в разговоре с Зеленским попросил об услуге

"Если вы собираетесь объявить мне импичмент, сделайте это сейчас, быстро, чтобы мы смогли провести справедливое судебное разбирательство в Сенате и наша страна могла вернуться к делу", - обратился к демократам Трамп в Twitter.

Процесс импичмента против Дональда Трампа инициировали представители Демократической партии в конгрессе США. Президента подозревают в том, что он требовал от президента Украины в обмен на предоставление военной помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

Если палата представителей все же объявит президенту импичмент, Сенат должен провести судебный процесс над главой государства. Трампа это нисколько не беспокоит, так как большинство в Сенате  - за республиканцами, и никто из них импичмент не поддерживает, передает РИА Новости.

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