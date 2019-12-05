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Путин заключил в объятия "Кохомского Деда Мороза"

17:57
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Президент пообещал поддержку волонтеру в работе с детьми

Владимир Путин поддержал инициативу Владимира Смирнова из Ивановской области. Молодой человек, известный как "Кохомский Дед Мороз" - автор социального проекта по работе с детьми с ДЦП.
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На встрече волонтеров-лидеров с президентом России Смирнов рассказал, что идея проекта зародилась в 2002 году, когда его попросили поздравить 30 детей с ДЦП из Кохмы с Новым годом.

"В тот момент, когда я увидел этих детишек на колясочках, когда они потянулись ручками ко мне, чтобы забрать подарок, со мной пытаться разговаривать, я понял, что этим буду заниматься", - рассказал "Кохомский Дед Мороз". С тех пор проект разросся – в команде появились логопеды, сурдопереводчики и другие специалисты.

Владимир Путин ответил на просьбу Смирнова поддержать инициативу создания школы Деда Мороза Кохомского. Президент пообещал поддержку проекту.

"Владимир Петрович, молодец! Давай я тебя обниму", - обратился к нему президент и дружески похлопал по спине. Смирнов отметил, что это было одним из пожеланий детей – обнять президента.

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