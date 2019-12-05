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Российский раввин станет "Железным человеком"

18:18
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Международный турнир пройдет в России

Звание "Железного человека" привлекает и духовных особ. Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода решил принять участие в международном соревновании по триатлону Ironman.
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Гонки серии " Ironman 70.3" проходят в разных странах мира. Они состоят из трех этапов: плавание на 1,9 километра, велогонка на 90 километров и бег на 21 километр. В турнире могут участвовать до 2 тысяч человек. В 2020 году международные соревнования впервые пройдут в России.

"Спорт - это один из важнейших стимулов для развития как физических, так и духовных ценностей. В святых книгах написано, что сильным считается тот, кто смог побороть самого себя. Лично я во время соревнований получаю удовольствие от самого процесса", - объяснил свое желание участвовать в турнире Ironman Александр Борода.

Спорт объединяет людей всех национальностей и конфессий. Ведь человек соревнуется в первую очередь с самим собой, приводит слова Бороды пресс-служба ФЕОР.

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