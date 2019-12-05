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5 миллионов за россиянина: Вашингтон назначил награду за Максима Якубца

18:55
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Американцы обвинили гражданина России в кибермошенничестве

Пять миллионов долларов готов заплатить госдепартамент США тому, кто поможет задержать россиянина Максима Якубца. Его, а также еще одного гражданина России, Игоря Турашева, обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров. В Вашингтоне считают, что россияне связаны с хакерской группой Evil Corp.
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На сайте американского Министерства финансов тем временем появилась информация о санкциях, которые ввели Штаты против Якубца и Турашева. Поводом, по данным ведомства, стала их "вредоносная деятельность в киберсфере".

В Вашингтоне, а также в Лондоне, предполагают, что россияне ответственны за "две худших схемы компьютерного взлома и банковского мошенничества последнего десятилетия". При этом большая часть документов по делу – под грифом секретности, передает ТАСС.

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