Путин вручил премию лучшему волонтеру года

Награду получила Инесса Клюкина из Казани

5 декабря в России, как и во всём мире, отмечается Международный день волонтёра. Движение добровольцев, которые помогают в уходе за пожилыми людьми и больными детьми, охране природы, восстановлении памятников культуры и проведении массовых мероприятий, становится всё более значимым явлением нашего времени. Владимир Путин подчеркнул это, выступая на Международном волонтёрском форуме в Сочи. 5 лет назад Зимняя Олимпиада на черноморском курорте дала мощный импульс развитию этого движения в нашей стране, и сейчас в него вовлечены уже 15 миллионов человек.

В эти дни на Черноморское побережье приехали более 7 тысяч волонтеров. Не только из всех российских регионов, но и 120 стран мира. Сегодня ни одно крупное мероприятие не обходится без участия добровольцев. Будь то спортивные соревнования или Парад Победы на красной площади. Однако и это еще не все. Волонтеры Общероссийского народного фронта подключились к решению проблем, о которых стало известно во время "Прямой линии" с президентом России, передает "ТВ Центр".

Интерактивная карта страны. Данные обновляются в режиме реального времени. И если прямая линия с главой государства лишь раз в год, то на портал, который заработает в скором времени, свою жалобу можно будет отправить в любое время.

Поисковики, волонтеры движения "Лиза Алерт", добровольные пожарные - каждый рассказал президенту о своих проектах. Владимир Смирнов или, как он сам просит себя называть "Дед Мороз", ежегодно в костюме главного новогоднего волшебника приходит в детские дома, хосписы и дома престарелых.

Разговор о конкретных проблемах. Добровольцы, помогающие бездомным, попросили Путина как-то регламентировать их деятельность. Хорошо бы, чтобы люди в принципе не оказывались без крыши над головой, добавил президент Традиционная "Елка желаний" уже ждала президента и волонтеров. На открытках заветные мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В Центре "Сириус" сейчас отдыхают дети из Индии. Под руководством наших наставников они сконструировали систему "умная чайная плантация": компьютер сам решает, какой куст полить, а где лист уже готов к сбору.

Церемония закрытия форума. Конкурс "Доброволец России" - часть президентской программы "Россия - страна возможностей". В век технического прогресса, отмечает Путин, только у человека остается главное - душа и сострадание.

"Мне всегда, хочу это подчеркнуть, всегда доставляет особое удовольствие общаться с вами, и скажу, почему. Потому что общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее. Это в полной мере относится и ко мне. Мы переживаем период бурного технологического развития, новой технологической революции. Кажется, что машина может теперь полностью заменить человека во всём. И понятие какое сейчас распространено: искусственный интеллект. Да, он может быть даже эффективнее человека в чём-то. Но он искусственный. В нём нет того, что присуще человеку: нет сердца, души, нет сострадания. А у вас, у всех у нас оно есть", - сказал Путин.

Инесса Клюкина из Казани - победитель в номинации "Волонтер года". Ее театральный проект "Э-моция", который вовлекает людей с инвалидностью в постановки, в очередной раз доказывает - возможности человека безграничны.

Матвей Шестаков, Михаил Федоров, Сергей Ким, "ТВ Центр".