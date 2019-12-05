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Путин заявил о готовности продлить СНВ-3

22:06
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений

Владимир Путин провёл завершающее, 4-е на этой неделе совещание по планам развития Военно-морского флота. Основное внимание на сегодняшней встрече было уделено вопросам, связанным с разработкой и внедрением перспективных технологий, передает "ТВ Центр".
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Речь шла, в частности, об оружии, действующем на новых физических принципах, а также об инновациях, построенных на применении искусственного интеллекта. Участники совещания рассмотрели также меры по отражению потенциальных угроз, связанных с выходом США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Как подчеркнул Владимир Путин, Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений. Поэтому в ответ на недружественные шаги наша страна будет принимать меры наименее затратные. Президент напомнил также, что в скором времени истекает срок действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений - СНВ-3.

"Все наши предложения на столе, по продлению этого договора, никакой реакции пока мы от партнёров не получили. В этой связи хочу ещё раз подтвердить позицию Российской Федерации: Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий - продлить договор СНВ-3. Чтобы не было потом никакого двойного и тройного толкования по поводу нашей позиции, говорю это официально", - сказал Путин.

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