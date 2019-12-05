Собянин вручил награды лауреатам конкурса "Московская реставрация"

В этом году в Москве удалось отреставрировать 170 объектов

В четверг в Москве наградили лучших реставраторов. Победы присудили за воссоздание Дома Тургенева, фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ, театра "Современник", Грота в парке "Кусково", Миусского трамвайного депо и ряда других. Награды лауреатам вручил Сергей Собянин. Мэр отметил, что в этом году в столице удалось отреставрировать 170 объектов. Причём средства готовы инвестировать и частные компании.

В Леонтьевском переулке - Москва начала 20 века. И ее часть - восстановленная в мельчайших деталях городская усадьба Каратаевой-Морозова. Реставрация подсобных сооружений и купеческого дома шла несколько лет. В одном из залов под ламинированными панелями специалистов ждало открытие, передает "ТВ Центр".

"Когда мы случайно подняли одну из плит - смотрим, там какой-то рельеф богатый. И, оказалось, богатейший интерьер, один из основных сейчас в усадьбе. С богатой резьбой потолка, стен", - рассказал почетный реставратор Москвы Евгений Кокорев.

Сразу семь городских усадеб в этом году - в числе лучших объектов по итогам конкурса "Московская реставрация". Москва превращается в музей под открытым небом - только за этот год восстановили 173 памятника архитектуры. Авторов и исполнителей самых удачных в четверг поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это общественно-значимая работа, которую оценивают миллионы людей. Миллионы людей, без всякого преувеличения. Например, комплекс памятников культуры, расположенный на ВДНХ, сегодня притягивает даже не миллионы, а десятки миллионов людей, которые никогда бы не пошли туда, если бы там не была бы проведена масштабная реконструкция и реставрация – никогда", - сказал Собянин.

Главной реставрационной площадкой столицы в этом году стала ВДНХ. Впервые за 65 лет здесь засияли золотом и самоцветами знаменитые фонтаны - "Дружбы народов" и "Каменный цветок". И не просто был восстановлен внешний вид, прошла комплексная научная реставрация.

"Реставрация фонтанов ВДНХ - это как айсберг. И то, что мы видим сверху - это вершина айсберга. Для того, чтобы реально их восстановить и чтобы они работали в том режиме, в котором их задумывали изначально, потребовалось не просто отреставрировать - реконструировать огромное количество инженерных коммуникаций, оборудования, технических помещений - гигантские, громадные работы", - отметил Собянин.

Главная выставка страны возрождается - исчезают фальшфасады, и открываются новые достопримечательности. Специальную премию конкурса получили мастера, восстановившие павильон "Азербайджан". За высокое качество работ отметили реставраторов, которые занимаются архитектурными памятниками и надгробиями уникального некрополя Донского монастыря. Там захоронены многие выдающиеся личности: политики, военные, декабристы и писатели.

Среди памятников промышленной архитектуры - лучшим стал проект восстановления Миусского трамвайного депо. Реставраторы долго и кропотливо изучали архивные фотографии, чертежи и документы. И теперь на месте ангаров и мастерских - новое место притяжения Москвы - крупнейший в Европе гастрономический квартал.

Всего победителями "Московской реставрации" названы 20 проектов, в их числе - прачечная дома Наркомфина, Киевский вокзал и здание театра "Современник".

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".