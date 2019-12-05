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Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

22:32
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Школьница получила известность после эмоционального выступления в ООН

Популярной школьнице из Швеции и эко-активистке Грете Тунберг присудили международную награду  "За целесообразное жизнеобеспечение" (Right Livelihood). Её принято считать альтернативой Нобелевской премии.
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Лауреатами ежегодно становятся лица или организации, которые добились успехов в борьбе за сохранение и возрождение культурных ценностей и пытаются урегулировать кризисы. "Невероятная честь для меня стать сегодня обладателем награды Right Livelihood", - приводит слова Тунберг издание "Аргументы Недели".

Стоит отметить, что Грета Тунберг в этом году была одной из номинанток на Нобелевскую премию мира, но не получила ее. Однако за альтернативную премию,  кроме славы и почета, ей выплатят денежный бонус в размере чуть более 100 тысяч долларов. Причём все средства она должна направить на общественную работу.

Напомним, эко-активистка получила известность после эмоционального выступления в ООН. В конце сентября оно вызвало большой общественный  резонанс. В своей речи школьница обвинила собравшихся на встречу по климату глав  государств в том, что пустыми обещаниями они отняли у неё мечты и детство. А после этого она, не раз пропуская занятия в школе, выходила на одиночные пеикеты к зданию шведского парламента, требуя усиления мер по борьбе с изменениями климата.

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