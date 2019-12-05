Украинская Рада призвала возобновить авиасообщение с Россией

Тем более, что поезда все равно ходят

Авиасообщение с Москвой надо восстановить, считают депутаты от украинской партии "Слуга народа". Народный избранник Александр Качура отметил, что поезда и автобусы в Россию с Украины все равно ходят.

"Давайте будем честными... Автобусы ходят в Москву из Киева? - Ходят. Поезда ходят? - Ходят. Ну, пусть еще самолеты летают. Это же ничего не меняет фактически", - приводит слова Качуры телеканал "Прямой".

Авиасообщение межу Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. Решение администрации Порошенко встретили с недоумением в самой Незалежной. А недавно президент Украины Владимир Зеленским назвал ситуацию странной.