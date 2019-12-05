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Украинская Рада призвала возобновить авиасообщение с Россией

19:25
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Тем более, что поезда все равно ходят

Авиасообщение с Москвой надо восстановить, считают депутаты от украинской партии "Слуга народа". Народный избранник Александр Качура отметил, что поезда и автобусы в Россию с Украины все равно ходят.
Прекращено авиасообщение между Россией и Украиной

"Давайте будем честными... Автобусы ходят в Москву из Киева? - Ходят. Поезда ходят? - Ходят. Ну, пусть еще самолеты летают. Это же ничего не меняет фактически", - приводит слова Качуры телеканал "Прямой".

Авиасообщение межу Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года по инициативе Киева. Решение администрации Порошенко встретили с недоумением в самой Незалежной. А недавно президент Украины Владимир Зеленским назвал ситуацию странной.

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