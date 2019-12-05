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Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога в 20 км/ч

19:34
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Ранее Дмитрий Медведев раскритиковал снижение нештрафуемого порога превышения скорости

МВД России выступает за увеличение скорости на автомагистралях, ведомство против снижения нештрафуемого лимита с 20 до 10 километров в час. Об этом заявил в четверг глава МВД Владимир Колокольцев.

По его словам, министерство высказало свою позицию на правительственной комиссии, которая состоялась в начале 2019 года, передает "Интерфакс".

3 декабря на эту тему высказался премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он рассказал, что, по его ощущениям, "эти 10 км/ч — они очень часто на машине не "ловятся" даже самим водителем".

"Иногда даже на спидометре этого не видно - все это прыгает, достаточно подвижно, особенно когда речь идет о машинах не очень новых", - сказал глава российского правительства.

Ряд экспертов полагает, что эта инициатива только увеличит число штрафов для водителей, однако на снижение числа аварий на дорогах никак не повлияет.

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