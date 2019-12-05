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Москва отреагировала на планы Киева "отделить Донбасс стеной"

19:58
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Это будет окончательное отделение

Заявление украинских властей о плане "Б" в отношении Донбасса, как минимум, неконструктивно. Намерения Киева отделить неконтролируемые территории юго-востока Незалежной стеной прокомментировали в Совете Федерации.
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Киевский план "Б" на случай отсутствия прогресса на переговорах в нормандском формате ранее озвучил помощник президента Украины Андрей Ермак. По словам представителя Владимира Зеленского, украинские власти готовы в таком случае изолировать Донбасс от территории Незалежной стеной.

Российский сенатор Владимир Джабаров надеется, что Ермак выразил личную точку зрения, и президент Украины ее не разделяет.

"Строить стену — это замораживать конфликт на многие годы. Причем я не уверен, что это будет в пользу Киева. Потому что Донбасс — все-таки очень крупный промышленный регион... и вряд ли он будет жить в состоянии некоей изоляции", - цитирует Джабарова RT. Сенатор считает, что Донбасс даже в такой ситуации найдет пути для своего дальнейшего развития. Однако от Украины он отделится окончательно, уверен политик.

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