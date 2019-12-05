Трамп устроил коллапс в лондонском аэропорту

Более 500 пассажиров были вынуждены менять свои планы

Рейсы авиакомпании-лоукостера Ryanair с большим опозданием прибыли в лондонский аэропорт Станстед. Самолетам пришлось изменить маршруты и направиться на запасные аэродромы. Пространство над лондонской воздушной гаванью было закрыто, пока готовился к взлету самолет Дональда Трампа Air Force One.

В британской столице 3 и 4 декабря проходил саммит НАТО, в котором участвовал и президент США. Из-за его вылета самолетам, направлявшимся в Лондон из Лиможа, Лодзи и Лиссабона, пришлось менять маршрут.

Лайнер из Лиможа совершил вынужденную посадку в аэропортуу Бирмингема, рейсы из Лодзи и Лиссабона - в Восточном Мидленде. После дозаправки авиалайнеры направились в Станстед, куда прибыли с опозданием в два часа.

Задержались рейсы и других авиакомпаний. Большинству из них пришлось уйти на второй круг прежде, чем им разрешили посадку в Лондоне, пишет The Independent.