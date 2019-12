Грустного Зеленского зажало между Путиным и Трампом

Обложка журнала Time украсилась портретом украинского президента. Владимир Зеленский выглядит недовольным – и есть от чего. Если верить подписи под фотографией, то лидер Незалежной оказался "между" Путиным и Трампом.

"Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом", - написано на обложке. "Я не боюсь вопросов импичмента". Как президент Украины Владимир Зеленский управляется со своей ролью в крупнейшей в мире политической драме", - анонсирует издание статью за авторством некоего Саймона Шустера.

Портрет Владимира Зеленского украсил обложку только международной версии Time. А гражданам предоставлена возможность любоваться еще одним портретом своего президента. Лицо Дональда Трампа не сходит со страниц издания последние 4 года.

TIME’s new international cover: "I’m not afraid of the impeachment questions." How Ukrainian President Volodymyr Zelensky is navigating his role in the world's biggest political drama https://t.co/ct0URGVf8G pic.twitter.com/0DLz6GRpXc