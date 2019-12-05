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Грустного Зеленского зажало между Путиным и Трампом

21:22
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Президент Украины пожаловался на тяготы руководства страной

Обложка журнала Time украсилась портретом украинского президента. Владимир Зеленский выглядит недовольным – и есть от чего. Если верить подписи под фотографией, то лидер Незалежной оказался "между" Путиным и Трампом.
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"Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом", - написано на обложке. "Я не боюсь вопросов импичмента". Как президент Украины Владимир Зеленский управляется со своей ролью в крупнейшей в мире политической драме", - анонсирует издание статью за авторством некоего Саймона Шустера.

Портрет Владимира Зеленского украсил обложку только международной версии Time. А гражданам предоставлена возможность любоваться еще одним портретом своего президента. Лицо Дональда Трампа не сходит со страниц издания последние 4 года.

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