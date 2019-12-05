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Создан уничтожающий раковые клетки вирус

22:05
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Ученые начали испытания на людях

Смертоносную для любых раковых клеток генетическую конструкцию создали специалисты австралийской биотехнологической компании Имуген. Основой для "убийцы рака" стал вирус коровьей оспы.
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Во время лабораторных исследований искусственный вирус, названный CF33,  убил раковые клетки 60 различных видов. Так же и у мышей CF33 уничтожал все опухоли, на которые его "натравливали".

Как сообщается, в ближайшее время убойный вирус намерены испытать на людях. CF33 заразят пациентов с раком груди, желудка, легких, мочевого пузыря и раком кожи. Вирус впрыснут прямо в опухоли. Если испытания пройдут успешно, действие нового средства проверят на пациентах, страдающих от нескольких видов недуга одновременно. Ученые утверждают, что вирус протсо взрывает изнутри раковые клетки.

Исследователи поясняют, что вирус коровьей оспы был выбран неслучайно. Еще в 1922 году медики заметили, что у пациентов, получивших вакцину от бешенства, изготовленную на основе возбудителя коровьей оспы, рост опухолей замедлялся, пишет "Комсомольская правда".

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