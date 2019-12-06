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Эксперт назвал анархией планы Греты Тунберг

10:23
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Деятельность экоактивистки направлена против традиционной цивилизации, уверен Михаил Делягин

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили шведскую экоактивистку Грету Тунберг. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Михаил Делягин, научный руководитель Института проблем глобализации.

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"Мир разделяется на регионы, и США не хотят, чтобы Европа был конкурентом для них, поэтому европейская промышленность должна быть уничтожена. С одной стороны, Европа должна покупать не дешевый российский газ по трубе, а дорогой демократический сжиженный. С другой – мы видим, что Германию могут возглавить "Зеленые", которые принципиально антипромышленники. Аналогично Грета Тунберг – это анархизм. Против традиционной цивилизации. Это обычный левацкий бред 70-х годов", - сказал эксперт.

Полный комментарий Делягина смотрите в видео:

Накануне Грете Тунберг присудили международную награду  "За целесообразное жизнеобеспечение" (Right Livelihood), которую принято считать альтернативой Нобелевской премии.

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