Эксперт назвал анархией планы Греты Тунберг

Деятельность экоактивистки направлена против традиционной цивилизации, уверен Михаил Делягин

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили шведскую экоактивистку Грету Тунберг. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Михаил Делягин, научный руководитель Института проблем глобализации.

"Мир разделяется на регионы, и США не хотят, чтобы Европа был конкурентом для них, поэтому европейская промышленность должна быть уничтожена. С одной стороны, Европа должна покупать не дешевый российский газ по трубе, а дорогой демократический сжиженный. С другой – мы видим, что Германию могут возглавить "Зеленые", которые принципиально антипромышленники. Аналогично Грета Тунберг – это анархизм. Против традиционной цивилизации. Это обычный левацкий бред 70-х годов", - сказал эксперт.

Полный комментарий Делягина смотрите в видео:

Накануне Грете Тунберг присудили международную награду "За целесообразное жизнеобеспечение" (Right Livelihood), которую принято считать альтернативой Нобелевской премии.