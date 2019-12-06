В сирийский Кобани прибыли российские военные врачи

С собой они привезли медицинское оборудование и лекарства

Российские военные врачи прибыли в сирийский город Кобани для оказания помощи местным жителям. Для этого привезли с собой медицинское оборудование и лекарства. Совместно с сирийскими коллегами они не только ведут прием пациентов в городской больнице, но и в составе мобильных бригад выезжают в отдаленные районы к людям, которые не могут самостоятельно добраться до города.

В городской больнице Кобани сегодня специалистов больше обычного. С местными врачами прием больных ведут и российские кардиологи, терапевты, невропатологи.

Профессионалы из медицинского отряда специального назначения приехали помочь сирийским коллегам. С собой привезли все необходимое: оборудование для ЭКГ, УЗИ и еще десятка исследований. Аппаратура мобильная и точная. Среди людей среднего и старшего возраста много жалующихся на боли в сердце. Больше всего, говорят врачи, пациентов с хроническими и недолеченными ранее болезнями.

Помощь переводчика почти не требуется. Среди сирийских врачей немало тех, кто получал образование в странах СНГ. Это облегчает назначение лекарства. Да и в названиях российских медикаментов врачи в Кобани ориентируются без труда.

Хаджи Мураду тоже выписали препараты. Местные врачи долго не могли поставить диагноз. Выручили российские коллеги. Оказалось межреберная невралгия.

Большая часть пациентов нуждается в качественной терапии, в стационаре. Но бросить свои земли и домашний скот люди не могут. Порой, это единственный источник дохода семей. Купить лекарства тоже не на что. Слишком дороги. А из-за действующих против Сирии санкций, импортные препараты, вовсе не найти. И тут вся надежда на российских медиков. Они и проконсультируют, и лекарствами обеспечат бесплатно.

Мобильные бригады врачей сегодня работают не только в Алеппо, но и в городах на северо- востоке страны. Они давно были отрезаны от централизованной государственной помощи в области здравоохранения. Объём работы проделанной военными медиками легко представить в цифрах. За эти годы наши специалисты, если и не смогли вернуть здоровье целиком, то по крайней мере поставили на ноги более 108 тысяч человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр", Сирия.