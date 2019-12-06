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Демократы: импичмент Трампа не имеет отношения к политике

09:10
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Стало известно, что на самом деле стоит за обвинениями в адрес президента США

В США близится к апогею противостояние между Трампом и демократами. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что президенту будут предъявлены обвинения с целью импичмента, передает "ТВ Центр".

Демократы пытаются доказать, что Трамп убеждал президента Украины  Владимира  Зеленского начать расследование в отношении сына одного  из  своих  вероятных  конкурентов  на выборах президента США Джо Байдена Хантера. И это было условием военной помощи Киеву и переговоров на высшем уровне.

"Факты неоспоримы. Президент злоупотребил своими полномочиями властью ради собственной политической выгоды и в ущерб нашей национальной безопасности, он задерживал военную помощь и важную встречу, требуя начать расследование в отношении своего политического соперника. С грустью, но уверенностью и смирением, сегодня я прошу перейти к статьям импичмента", - сказала председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

По ее словам, попытки демократов объявить импичмент президенту не имеют ничего общего с политикой. "Это не касается политики, партийности, демократов и республиканцев, это совершенно несущественно. Это касается конституции США", - заявила Пелоси на пресс-конференции.

Комитет Палаты представителей США по судебным делам, который контролируют демократы, может уже 12 декабря проголосовать в поддержку вопроса вынесения обвинений президенту. Затем документ будет передан в Сенат, где большинство - у республиканцев. Там, вероятнее всего, процедуру импичмента заблокируют. Пресс-секретарь Белого дома в связи с происходящим написала в твитере, что Нэнси Пелоси и демократам должно быть стыдно за свои действия.

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