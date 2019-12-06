Ветераны сочли варварством снос памятника советским воинам в Литве

Решение убрать монумент связано с декоммунизацией в стране

В Литве демонтировали очередной памятник советским воинам-освободителям. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Обелиск стоял на центральной площади Шяуляя, где были погребены более 50 солдат, освобождавших город. Под предлогом реконструкции местные власти снесли монумент.

Ветераны и местные жители считают, что это решение связано с линией руководства страны на пресловутую декоммунизацию, а на деле является варварством и уничтожением памяти павших бойцов.