Ветераны сочли варварством снос памятника советским воинам в Литве

Решение убрать монумент связано с декоммунизацией в стране
В Литве демонтировали очередной памятник советским воинам-освободителям. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Обелиск стоял на центральной площади Шяуляя, где были погребены более 50 солдат, освобождавших город. Под предлогом реконструкции местные власти снесли монумент.
Ветераны и местные жители считают, что это решение связано с линией руководства страны на пресловутую декоммунизацию, а на деле является варварством и уничтожением памяти павших бойцов.
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