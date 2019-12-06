ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ветераны сочли варварством снос памятника советским воинам в Литве

08:45
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Решение убрать монумент связано с декоммунизацией в стране

В Литве демонтировали очередной памятник советским воинам-освободителям. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Обелиск стоял на центральной площади Шяуляя, где были погребены более 50 солдат, освобождавших город. Под предлогом реконструкции местные власти снесли монумент.

Ветераны и местные жители считают, что это решение связано с линией руководства страны на пресловутую декоммунизацию, а на деле является варварством и уничтожением  памяти  павших бойцов.

Читайте также:
Новости по теме
Снос памятника советским воинам в Литве
Снос памятника советским воинам в Литве
Монумент советским воинам в Литве
Монумент советским воинам в Литве
Снос памятника советским воинам в Литве
Снос памятника советским воинам в Литве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.