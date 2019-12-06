Выдавший секреты КГБ майор-перебежчик умер в США

Он сбежал из страны вместе с семьей

Бывший майор КГБ Виктор Шеймов, который в 1980 году сбежал из СССР, скончался на 74 году жизни в США. Его супруга подтвердила эту новость.

Как пишет The Washington Post, Шеймов умер еще 18 октября, однако известно об этом стало только сейчас. Он скончался у себя дома в Вирджинии. Смерть наступила из-за осложнений болезни легких.

Виктор Шеймов работал в 8-м Главном управлении КГБ СССР, которое занималось шифровкой, связью и технической безопасностью. Разочаровавшись в коммунистическом строе, он установил контакт с сотрудниками ЦРУ и с их помощью сбежал из СССР. Это произошло в 1980 году. За границу он взял с собой жену и дочь.

До конца своих дней бывший майор жил в США. В течение первого года пребывания в Штатах он передавал американцам информацию о работе шифровальных служб в СССР. "Моей задачей было нанести коммунистической системе как можно более ощутимый урон", - говорил Шеймов.

На родине его вместе с семьей объявили пропавшим без вести. Выдвигалась версия, что Шеймова убили. Правда о его бегстве раскрылась только в 90-е годы.