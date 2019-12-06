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Киев отчитался, куда дели 2 миллиарда долларов от "Газпрома"

08:50
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Впереди - взыскание еще трех миллиардов

"Нафтогазу" удалось взыскать с "Газпрома" 2,1 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Это составляет всего лишь половину (45%) компенсации, присужденной в феврале 2018 года, пишет газета "Известия".  Сейчас украинская компания пытается взыскать оставшуюся часть суммы – с учетом процентов, это порядка трех миллиардов долларов.

"Эту часть выигрыша мы отразили в отчетности и заплатили соответствующие налоги и дивиденды. Таким образом, эта сумма почти полностью попала в госбюджет Украины", - заявил глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В свою очередь "Газпром" называет отказ от претензий на три миллиарда долларов одним из условий прямых поставок газа на Украину и подписания нового контракта на транзит. Если до 1 января 2020 года стороны не придут к соглашению, то цена на газ в Европе вырастет в два раза.

"Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российская сторона требует выплатить штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" и долг за неоплаченное топливо. Украинская сторона хочет компенсации за недопоставку транзитных объемов.

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж постановил, что Украина должна выплатить России два миллиарда долларов, а Россия Украине - 4,63 миллиарда долларов. Разница в выплатах по двум искам составляет 2,56 миллиарда долларов в пользу украинской компании.

В ноябре 2019 года "Нафрогаз" подал очередной иск с требованием выплатить порядка 12 миллиардов долларов компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. В общей сложности украинская компания оценивает претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.

31 декабря 2019 года истекает срок контракта на транзит газа между Россией и Украиной. Москва отказывается подписывать новый, пока не будут созданы взаимовыгодные условия. Стороны должны обнулить все претензии и прекратить судебные разбирательства.

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