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Россиянам дали совет, как пить на корпоративах и не опозориться

09:21
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Существуют нехитрые застольные правила

В преддверии новогодних праздников врачи рассказали, как нужно пить спиртные напитки без вреда для здоровья. 
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Психиатр-нарколог Алексей Магалиф советует употреблять алкоголь на сытый желудок, не смешивать спиртные напитки и по возможности двигаться во время продолжительного застолья. "Обменные процессы идут лучше, когда человек находится в движении", - цитирует врача РИА Новости

Врач-диетолог Маргарита Королева рекомендует закусывать выпивку продуктами, содержащими растительную клетчатку, которая замедляет процесс всасывания алкогольных калорий. Речь идет об овощах, зелени, салатах. При этом желательно есть жирное мясо, рыбу и птицу. 

"Если клетчатка будет смешана с источником белка, а также жиром в составе этих продуктов, то ситуация облегчается, потому что жировые и белковые компоненты надолго остаются в желудке", - рассказала Королева, пояснив, что такая пища снижает риск алкогольного отравления.

Интересно, что соленья, которые часто служат в качестве закуски в России, никак не влияют на всасываемость алкоголя. Если, например, участник корпоратива хочет снизить опьяняющий эффект и не опозориться, рекомендуется запивать спиртное водой. В этом случае человек ни за что не попадет в неловкую ситуацию - не заснет за столом лицом в оливье или не упадет на танцевальной площадке.

По словам врачей, алкоголь обезвоживает организм, поэтому на утро после застолья необходимо восполнить недостаток воды. Врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин посоветовал добавлять в воду лимон. Таким образом можно еще и порадовать организм витамином С. "Кровь густеет, потому что ее меньше становится, поэтому ее надо разжижить", - сказал специалист. 

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