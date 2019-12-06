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"Я открыта для новых отношений": Энистон отпустила обиды на Питта

09:30
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Джен мечтает встретить новую любовь

Дженнифер Энистон дала откровенное интервью журналу People. Актриса рассказала, что простила бывшего мужа Брэда Питта за причинённую ей боль. Сейчас Джен мечтает встретить свою любовь.
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"Я открыта для новых отношений. Ведь быть влюблённой - это прекрасно. На самом деле, мы не узнаем себя самих до тех пор, пока не влюбимся", - отметила она. 

Энистон искренне жалеет тех, кто очерствел настолько, что не впускает в себя новую любовь. "Эти люди упускают чудесные возможности!" - убеждена она.

По словам Дженнифер, крушение отношений может быть ужасным, но это не значит, что любить вообще не стоит. "Я любила в жизни многих мужчин. И, если бы не они, я не была бы такой, как сейчас", - заявила актриса, добавив, что признательна своим бывшим.

Джен отпустила все обиды и не держит зла ни на одного из своих бывших возлюбленных. Актриса справилась с негативными эмоциями, которые у нее были после ухода первого мужа Брэда Питта, когда он бросил её ради Анджелины Джоли. Также Энистон простила и второго попавшегося на измене мужа Джастина Теру.

Напомним, Дженнифер и Брэд поженились 29 июля 2000 года в Малибу. Спустя пять лет они развелись. На развод подала Энистон, узнав, что во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит" Питт закрутил роман со своей партнершей.

В 2011 году Энистон начала встречаться с актёром Джастином Теру. Спустя четыре года ночь с 5 на 6 августа 2015 они поженились в Лос-Анджелесе. А уже в феврале 2018 года супруги объявили о расставании.

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