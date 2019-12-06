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Сбербанк назвал популярные схемы кражи денег с карт

09:46
  • пятница
  • 06 декабря 2019

За три года схемы мошенничества сильно изменились

Число жалоб на звонки мошенников, которые представляются сотрудниками банков, за два года выросло в 15 раз.

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Так, Сбербанк получил с начала 2019 года 2,5 миллиона жалоб, в 2017 году их было зафиксировано всего 160 тысяч. Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский подчеркивает, что о многих случаях мошенничества россияне даже не доложили в банк, поэтому число жалоб может быть в несколько раз больше.

За три года телефонное мошенничество практически выдавило традиционные стредства киберворовства – скимминг (кража данных карты при помощи специального считывающего устройства – прим. ред.) и вредоносное программное обеспечение, пишет газета "Коммерсант".

Злоумышленники под видом банковского работника звонят клиенту и сообщают, что по их карте обнаружена подозрительная операция. Затем мошенник просит назвать код безопасности на оборотной стороне карты, код из SMS-сообщения или другие данные.

Сбербанк настоятельно просит россиян сразу прерывать такой разговор и не сообщать никаких данных по карточке. Чтобы удостовериться, лучше самим перезвонить в контактный центр банка.

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