Сбербанк назвал популярные схемы кражи денег с карт

За три года схемы мошенничества сильно изменились

Число жалоб на звонки мошенников, которые представляются сотрудниками банков, за два года выросло в 15 раз.

Так, Сбербанк получил с начала 2019 года 2,5 миллиона жалоб, в 2017 году их было зафиксировано всего 160 тысяч. Начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский подчеркивает, что о многих случаях мошенничества россияне даже не доложили в банк, поэтому число жалоб может быть в несколько раз больше.

За три года телефонное мошенничество практически выдавило традиционные стредства киберворовства – скимминг (кража данных карты при помощи специального считывающего устройства – прим. ред.) и вредоносное программное обеспечение, пишет газета "Коммерсант".

Злоумышленники под видом банковского работника звонят клиенту и сообщают, что по их карте обнаружена подозрительная операция. Затем мошенник просит назвать код безопасности на оборотной стороне карты, код из SMS-сообщения или другие данные.

Сбербанк настоятельно просит россиян сразу прерывать такой разговор и не сообщать никаких данных по карточке. Чтобы удостовериться, лучше самим перезвонить в контактный центр банка.