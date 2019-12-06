Арестовано попавшее под санкции США судно с россиянами

Корабль не может покинуть порт

Сразу два российских грузовых судна застряли в международных портах из-за американских санкций. Контейнеровоз "Севастополь" арестовали в Сингапуре за долги, которые образовались из-за вынужденной стоянки.

На борту - 12 россиян. У судна сломаны двигатели, чинить их местные компании отказываются - они опасаются вторичных санкций, по этой же причине на борт не пускают российских ремонтников. Руководство порта потребовало срочно оплатить стоянку, выставив огромный счёт, передает "ТВ Центр".

Между тем, сухогруз "Партизан" экипажу пришлось бросить в южнокорейском порту. Нет топлива, заправлять его отказываются также из-за санкций. Моряки отправились на родину, но в трюмах остались 100 тонн мазута. Судовладельцы предупреждают об опасности разлива нефтепродуктов в случае шторма.