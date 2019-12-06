Дочь Толкалиной: "Маминого мужчину зовут Саймон, он очень веселый человек"

Мария развеяла слухи о женатом возлюбленном мамы

Дочь Любови Толкалиной Мария рассказала о новом возлюбленном мамы. Девушке надоели недостоверные сообщения в СМИ, она решила раскрыть имя таинственного иностранца.

"Маминого мужчину зовут Саймон, он очень веселый человек, пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано", - честно призналась дочь актрисы.

Прокомментировала она и слухи о том, что Толкалина закрутила роман с женатым музыкантом Брайаном Финнеганом. В возлюбленные актрисы этого мужчину записали после того, как Любовь опубликовала фото с иностранцем, лицо которого было плохо видно на снимке.

"Они с Брайаном абсолютно не похожи! Просто фото, которое мама разместила в Instagram, сделано при плохом освещении - кажется, что у Саймона даже нет волос - но это не так. Хотелось бы прекратить все эти слухи и домыслы", - сказала Мария в беседе со "СтарХитом".

О личной жизни Толкалиной поползли слухи после того, как она стала слишком часто появляться в обществе Бориса Гребенщикова. Любовь, чтобы прекратить разговоры, опубликовала в Instagram фото с мужчиной и сообщила, что ее сердце "уже четыре года живет в самом сердце столицы Великобритании".

Напомним, Любовь Толкалина состояла в незарегистрированном браке с Егором Кончаловским. В 2001 году у них родилась дочь Мария.