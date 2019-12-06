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"Деньги сейчас очень нужны": муж Заворотнюк работает за двоих

10:01
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Новогодние праздники - самое горячее время для артиста

В окружении фигуриста Петра Чернышева рассказали о его солидных гонорарах за участие в новогодних шоу Татьяны Навки. Эти деньги идут на лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием.
Дочь показала уникальное фото больной Заворотнюк

Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на свои источники, Чернышев получает от 100 до 300 рублей за один выход на лед. В декабре и январе у спортсмена запланировано 19 выступлений.  

"А это значит, что есть возможность заработать серьезный гонорар от 2-5 миллионов рублей. Эти деньги сейчас очень нужны Пете. На нем ведь ещё их с Настей годовалая дочка, которой тоже нужен уход", - рассказали в окружении Чернышева.

По данным издания, звезда сериала "Моя прекрасная няня" проходит реабилитацию после проведенной операции. "Плавает в бассейне, общается с близкими", - пишет газета. Друзья и родные актрисы верят в лучшее, хотя врачи пока осторожны в прогнозах. 

По данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" оперировали в Европе, после чего она легла на лечение в московскую больницу. Информацию о болезни подтвердили родственники Заворотнюк, однако точный диагноз семья не назвала.

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