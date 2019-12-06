Раймонд Паулс обвинил российскую публику в навязчивости

С людьми происходит что-то странное

Композитор Раймонд Паулс сравнил публику в России и Латвии.

Россияне, по мнению музыканта, очень навязчивы. После концертов они буквально облепляют артиста и заваливают цветами, пишет "Газета.Ru".

"Я выходил после концерта с Пугачевой и видел, что происходит с этими людьми. Да, у нас тоже подходят, дарят цветы, но это так сердечно и ненавязчиво", - рассказал Паулс.

Тем не менее 83-летний композитор признал, что свою популярность он заработал благодаря российскому телевидению. Она иногда мешает, но без нее сложно собирать концертные залы.