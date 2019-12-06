Бывшая жена рыжего из "Иванушек" показала подаренное баскетболистом обручальное кольцо

Возлюбленные признались друг другу в чувствах

Мария Григорьева-Апполонова, которая недавно развелась с солистом группы "Иванушки International", обручилась с баскетболистом Андреем Зубковым.

Мария и Андрей опубликовали в Instagram совместное фото, на котором экс-супруга Григорьева-Апполонова показывает крупное обручальное кольцо. "Люблю тебя от луны и обратно!" - написала на английском языке женщина. "Вместе навсегда", - подписал фото на своей странице ее избранник. Когда состоится свадьба, не уточняется.

По данным СМИ, Григорьева-Апполонова и Зубков живут в доме спортсмена в Куркине. Дети Марии от Рыжего из "Иванушек" - 11-летний Артемий и 15-летний Иван - переехали вместе с мамой, но продолжают ходить в свою старую школу.

- Какой славный будущий муж! - пишут в соцсети.

- Машка, ты супер.

- Круто, милота.

- Красивая пара, счастья вам ребята.

- Самая красивая пара! Не потеряйте свой огонек в глазах на долгие годы, вы оба достойны быть счастливыми.

Напомним, в апреле нынешнего года Григорьеву-Апполонову и Зубкова увидели вместе на хоккейном матче. В сентябре женщина подала на развод с солистом "Иванушек". Их брак продлился 16 лет. "Мы навсегда с ним родные и уважающие друг друга люди и родители наших любимых детей", - написала о бывшем возлюбленном Мария.