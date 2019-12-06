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Не говорить о газе, не доверять Путину: Порошенко надавал указаний Зелнскому

11:02
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Экс-президент снарядил своего преемника в Париж

Экс-президент Украины Петр Порошенко дал несколько советов своему преемнику Владимиру Зеленскому накануне саммита в Париже.

Лидер партии "Европейская солидарность" на правах основателя четырехстороннего "нормандского формата" и "знатока Минских договоренностей" счел нужным написать рекомендации, поскольку этот саммит – первый серьезный тест для новой украинской власти.

"Знаю, какие это изнурительные беседы. В какой быстрой реакции, железных нервов и толстой кожи они нуждаются. И, конечно, волнуюсь за результаты", - заявил Порошенко.

В первую очередь, Зеленскому нужно вернуться к теме берлинской "дорожной карты". Она станет своего рода "лакмусовой бумажкой" для проверки намерений России.

Во-вторых, миротворцы под руководством ООН должны остаться на линии разграничения в Донбассе. Без них трудно будет обеспечивать охрану во время выборов и контролировать рубежные границы.

В-третьих, украинскому президенту не стоит поднимать газовый вопрос на саммите. В противном случае это позволит России сформировать невыгодный для Украины "пакет договоренностей", и Киеву придется сделать важные уступки на политическом фронте.

"Еще ничего в новейшей истории нам не обходилось так дорого, как дешевый российский газ", – напомнил Порошенко.

И четвертый, самый важный совет: Зеленский ни в коем случае не должен доверять президенту России Владимиру Путину. Порошенко уверен, что российский лидер ненавидит Украину и украинцев и считает, что этой страны не должно быть на карте Европы.  

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