У Байдена сдали нервы на встрече с избирателями

Кандидат в президенты США вступил в перепалку с пожилым мужчиной из-за украинского вопроса

Проблему с невыдачей виз российским делегатам обсуждали в Белом доме. Позицию Москвы Дональду Трампу озвучил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя. Президент США пообещал разобраться в ситуации. Это далеко не единственная проблема, которую необходимо решить Трампу. Демократы заявили, что готовы провести голосование по импичменту уже на следующей неделе.

Обед по случаю начала председательства США в Совете безопасности ООН - событие неофициальное, потому за столом можно и пошутить. Российский постпред Василий Небензя взял слово после коллеги из Польши, которая напомнила о выходе своей страны из Совбеза, поскольку Варшава - непостоянный участник заседаний. Небензя отметил, что представители Москвы покидать Нью-Йорк не собираются, а также предложил главе Белого дома обустроить русскую комнату в своей резиденции.

"Мы не собираемся покидать Совет безопасности. Спасибо за ваше гостеприимство. Спасибо за тур по Белому дому. Мы видели китайскую комнату, но не видели русскую. Может быть, она под грифом "совершенно секретно", и мы не можем ее открыть. Я думаю, мы можем сделать много полезного вместе", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Без телекамер ему удалось обсудить с Дональдом Трампом вопрос невыдачи виз российским дипломатам для посещения Генассамблеи ООН. Американский президент назвал проблему искусственной, пообещал разобраться и поблагодарил постпреда за работу при ООН.

"Вы делаете отличную работу, важную работу для многих людей. Спасибо!" – заявил Трамп.

Много проблем у действующего президента на внутренней арене. Уже на следующей неделе демократы готовы голосовать за импичмент в Палате представителей. Из чего следует, что расследование завершено, доказательства в угрозе национальной безопасности со стороны главы государства собраны. Нэнси Пелоси с трибуны с интонациями победителя заявляет, что президенту остается только молиться – так, как это делает она.

"Речь идет о Конституции Соединенных Штатов и фактах, которые приводят к нарушению президентской присяги. Я молилась за президента, и я все еще молюсь за президента. Но это выборы. Только выборы", - сказала она.

Чем выборы ближе, тем предвыборный шум громче. Главный оппонент Трампа - Джо Байден колесит по стране, собирая новых сторонников. Однако далеко не всегда такие встречи проходят гладко. Еще секунда - и перепалка в Атланте могла перерасти в рукопашную. Байден отвечает за себя и за сына по пресловутому украинскому вопросу.

"Ваш сын ничего не знает о газе, вообще ничего! Вы послали его работать в газовую компанию, чтобы получить доступ к украинскому президенту. Вы продаёте доступ к президенту!" – заявил избиратель.

"Ты чёртов лжец! Это неправда, никто такого никогда не говорил, никто ничего не доказал", - ответил Байден.

"Я слышал это на нашем телевидении, я постоянно сижу и смотрю телеканалы", - парировал мужчина.

"На телевидении, да. Не сомневаюсь, что ты только и делаешь, что сидишь и смотришь телик. А я нет. Если хочешь проверить мою форму, давай прямо здесь поотжимаемся, давай пробежим кросс - всё, что пожелаешь", - сказал Байден.

Достойная физическая форма в возрасте Байдена - несомненный плюс в глазах избирателей. Чем не может похвастать тот же Трамп. Возможно, главный политический оппонент действующего президента репетирует сценарий очного противостояния. Как показал случай в Атланте, телезрители пристально следят за предвыборным шоу.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".