"Он ждал звонка": пранкер раскрыл детали разговора с Зеленским

Украинский президент был очень добр

Российский пранкер Лексус дозвонился до Владимира Зеленского. Запись беседы Алексей Столяров опубликовал в своем фейсбуке.

Зеленский обрадовался звонку. По мнению Столярова, он ждал его с момента инаугурации.

"Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил. Так а что вы хотите?" – поинтересовался украинский президент.

Столяров объяснил, что хочет попасть в Киев, но санкции СБУ этому мешают. Он попросил снять запрет.

"Хорошо, я проведу вечер…. Слава Украине. Как надо отвечать, когда мы говорим "Слава Украине"? – спросил Зеленский. После этого запись обрывается.

Позднее в интервью URA.RU Столяров раскрыл подробности беседы с Зеленским. По его словам, до этого звонка пранкер несколько раз звонил украинскому президенту, в том числе от имени Владимира Кличко. Зеленский не почувствовал подвоха, но был серьезен в разговоре. Потом он решил позвонить ему уже от своего имени.

Столяров утверждает, что Владимир Зеленский сразу узнал пранкеров, как будто ждал звонка. При этом в разговоре он был добр.

"Таким образом мы решили его легитимизировать", - заключил пранкер.