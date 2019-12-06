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Посольство поможет россиянам с арестованного из-за санкций США корабля

10:51
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Заложниками ситуации оказались 12 моряков

Российское посольство в Сингапуре следит за ситуацией с сухогрузом "Севастополь" и оказывает содействие экипажу. Об этом заявили в дипмиссии. Судно стоит в порту азиатского государства. Власти арестовали его за долги.

Сложностей добавляет то, что "Севастополь" находится под американскими санкциями, отмечает "ТВ Центр". При заходе в порт у него сломались двигатели. Починить их не удаётся: местные ремонтники отказываются брать работу из-за ограничений, наложенных США, а российских специалистов на борт не пускают. Не дают также закупить топливо.

Заложниками ситуации оказались 12 моряков, которые не могут спуститься на сушу. За стоянку образовался долг в размере одного миллиона долларов. Судно арестовали и теперь надеются отобрать и продать по решению суда.

Аналогичные проблемы у сухогруза "Партизан", который стоит на якоре в Южной Корее. Члены экипажа вернулись в Россию. Судно остаётся в порту, однако продать его не получается из-за санкций.

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Арестованное российское судно "Севастополь"
Арестованное российское судно "Севастополь"
Арестованное российское судно "Севастополь"
Арестованное российское судно "Севастополь"
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