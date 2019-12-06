Крупнейшая забастовка во Франции: видео из охваченного огнем Парижа

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ

Города Франции окутаны дымом от файеров и горящих покрышек. Первый день массовой забастовки профсоюзов завершился столкновениями с полицией. Правоохранители пытались сдержать многотысячную толпу при помощи слезоточивого газа и водомётов. Задержанных и пострадавших - десятки. В Париже нарушено движение транспорта. Отменены сотни авиарейсов. Закрыты почти 200 школ.

Утренний час пик в Париже, но в городе пусто. Национальная забастовка вынуждает парижан остаться дома. По-прежнему не ходят электрички, в три раза сокращено количество рейсовых автобусов. Закрыты 10 из 16 веток метро.

Оцепенение, в которое впал Париж и все крупнейшие города Франции, вчера нарушили только акции протеста. Во французской столице они быстро перешли в столкновения с полицией. На площади Республики радикалы громили витрины, жгли покрышки и припаркованные там скутеры. Несколько человек получили травмы, 90 задержаны.

Всего же на акцию против пенсионной реформы, по данным полиции, вышло 800 тысяч манифестантов. Правда, сами профсоюзы уверяют, что их было 1,5 миллиона. Соцопросы пока демонстрируют высокую поддержку движения: 70% французов понимают требования бастующих. Но вот как долго Франция готова терпеть неудобства?

Утренние пробки вокруг Парижа уже растянулись на четыре сотни километров, хотя обычно не превышают 100. Есть перебои в авиасообщении - AirFrance второй день подряд отменяет каждый пятый свой рейс. Участвуют в забастовке и пожарные, врачи, учителя. В среду в Париже работали только три школы. В университетах тоже отменяют занятия, ведь большинство студентов все равно не сможет на них приехать.

Забастовка работников транспорта во Франции официально должна закончиться вечером понедельника. Но профсоюзы уже заявили - если правительство срочно не пойдет на уступки бастующим - коллапс готовы продлить вплоть до Рождества.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Париж, Франция.