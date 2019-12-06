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Меркель не смогла встать со стула на переговорах

11:47
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Канцлер Германии вновь нарушила протокол

Вопреки протоколу Ангела Меркель на встрече с Касым-Жомартом Токаевым слушала гимн Казахстана сидя. Переговоры президента республики и канцлера ФРГ накануне прошли в Берлине.

Во время церемонии главный оркестр Бундесвера исполнил гимны двух стран. На видео при первых звуках Токаев встает со стула, а Меркель остается сидеть. Подобные случаи происходили уже не раз, отмечает "ТВ Центр".

Ранее канцлер Германии не встала перед переговорами с финским премьер-министром Антти Ринне, главой датского правительства Метте Фредриксен, а также на церемонии приветствия в Китае.

Падение Ангелы Меркель во время выступления попало на видео

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