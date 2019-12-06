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Жители Риги вышли на митинг в защиту русского языка

11:49
  • пятница
  • 06 декабря 2019

В школах Латвии запретят преподавание на русском

Митинг в защиту образования на русском языке прошёл в латвийской столице. Шествие получило название - "Марш света против тьмы". Около тысячи человек вышли на улицы, держа в руках фонарики и включённые мобильные телефоны.

Демонстранты выступили против реформы образования. Она подразумевает почти полный переход на обучение на латышском языке в школах нацменьшинств. К ним относится и русскоязычное население, которого в Латвии - 40 процентов. Реформа началась в этом году и должна завершиться в 2021.

Митингующие подготовили обращение в Европарламент. Петиция призывает европейских депутатов повлиять на власти республики и отменить нововведение.

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Участники марша в Риге в защиту русских школ в Латвии
Участники марша в Риге в защиту русских школ в Латвии
Участники марша в Риге в защиту русских школ в Латвии
Участники марша в Риге в защиту русских школ в Латвии
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