В аэропорту Симферополя строят новую ВВП

Это позволит значительно увеличить пассажиропоток

В аэропорту Симферополя появится новая взлётно-посадочная полоса. Уже с 2020 года в Крым смогут прилетать широкофюзеляжные пассажирские самолёты, даже в сложных погодных условиях. Это позволит значительно увеличить пассажиропоток. Он уже превышает пять миллионов человек в год.

Это не реконструкция, а, по сути, строительство новой полосы. Старое 35-летнее аэродромное полотно полностью сняли. Современное покрытие из высокопрочного бетона и мощного слоя щебня толщиной полтора метра. Запас прочности неисчерпаем, шутят строители и дают гарантию на десятки лет.

Чтобы создать оптимальный уклон для комфортной посадки строителям пришлось на некоторых участках увеличить толщину грунта до 12 метров. На готовую земляную насыпь укладывают несколько слоев из смеси щебня и песка. Основную часть заливают бетоном, обочины асфальтируют.

Взлетку, которая была на этом месте, не использовали с начала двухтысячных. Для посадки современных лайнеров ей не хватало длины и прочности. Все эти годы самолеты садятся на вторую полосу длиной почти 4 километра. Её построили еще в 1982 году, как запасную для приземления космических кораблей проекта "Буран". К концу строительства она вновь станет резервной. Новая будет 3200 метров в длину и 45 в ширину. Стройка началась в 2018 году. Для этого на территории аэропорта даже возвели несколько заводов.

В рамках реконструкции полосу увеличат на полкилометра. Установят современные радиомаяки и сигнальные огни. Это позволит аэропорту принимать практически все типы воздушных судов, в том числе широкофюзеляжные и дальнемагистральные. Посадку можно будет осуществить даже при сложных метеорологических условиях: в снегопад, или что еще важнее для Крыма – в осенне-весенний сезоны туманов.

Объект возводят в рамках федеральной целевой программы. К 2022 году помимо новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту появится и ряд инфраструктурных объектов: аварийно-спасательная станция,​ вышка командно-диспетчерского пункта, сеть рулежных дорожек, очистные сооружения, инженерная инфраструктура, ограждение с современными техническими средствами охраны и многое другое.

Симферополь входит в десятку самых востребованных направлений в России. Ежегодный пассажиропоток составляет более пяти миллионов человек. И это только за счет внутреннего трафика. Снятие международных санкций с Крыма и открытие новой полосы позволит побить еще ни один рекорд.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Симферополь, Республика Крым.