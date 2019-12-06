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Полсотни голодных белых медведей окружили село на Чукотке

11:59
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Хищники не могут уйти в море

На Чукотке более полусотни белых медведей окружили село Рыркайпий. В стае - взрослые особи и медвежата. Все изрядно исхудавшие. Видео публикует "ТВ Центр".

Уйти из населённого пункта животные просто не могут — лёд слишком тонкий. Виной тому - аномально тёплая погода. Температура воздуха - на 12 градусов выше нормы. Лёд никак не схватится.

Хищники буквально застряли на суше, а не ушли в море как обычно. Поэтому и пропитание ищут вдоль берега. Иногда даже заходят в гости к местным жителям. В посёлке живут четыреста человек. Инспекторы дежурят возле детского сада и школы, а также круглосуточно патрулируют посёлок.

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