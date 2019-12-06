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Дороги Сибири парализовало из-за гололеда и метели

11:56
  • пятница
  • 06 декабря 2019

Водители оказались не готовы

Гололёд, мокрый снег и метель пришли вместе с аномально тёплой погодой и сразу в несколько регионов Сибири. Из-за резкого перепада температур сложная ситуация на дорогах в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, передает "ТВ Центр".

К таким погодным условиям оказались не готовы водители. Многочисленные аварии, в том числе с участием фур, затрудняют движение по федеральным трассам. ДТП с двумя большегрузами на несколько часов почти полностью перекрыло въезд в Новосибирск по одному из шоссе. Из-за аварий по всему городу образовались километровые заторы.

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